Уряд розпочав підготовку до продажу акцій Сенс Банку та Укргазбанку

Приватизація держпакетів банків спрямована на скорочення держвласності.

Фото: sensebank

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій АТ «Сенс Банк» і АБ «Укргазбанк» з метою зменшення частки держави в банківському секторі та залучення коштів до держбюджету.

Відповідно до Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків», процес приватизації відбуватиметься у три етапи:

підготовка акцій до продажу,

проведення конкурсу

укладення договору купівлі-продажу.

Розпорядження запускає перший етап підготовки до реалізації акцій обох банків.

Також Мінфін планує до кінця осені цього року оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «УКРГАЗБАНК».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.