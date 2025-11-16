Які фінансові програми для українців діють на осінньо-зимовий сезон – подробиці

Уряд запустив низку програм, щоб допомогти людям пройти осінньо-зимовий сезон у теплі та з доступом до необхідних послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про запуск урядових програм, спрямованих на забезпечення українців теплом і доступом до необхідних послуг у осінньо-зимовий період. Особливу увагу приділять прифронтовим громадам, де ситуація є найскладнішою.

Програма «3 000 кілометрів Україною» Ця соціальна ініціатива дозволяє безкоштовно подорожувати Укрзалізницею на відстань до 3 000 км у непікові періоди — січень-лютий та жовтень-листопад (з 2026 року). Пілотний запуск стартує в грудні 2025 року на напрямках прифронтових регіонів. Кожен українець зможе оформити до чотирьох безкоштовних квитків через застосунок УЗ, де поїзди програми позначені спеціальною плашкою.

Посилена підтримка прифронтових регіонів

Програма зосереджена на територіях, що зазнають обстрілів, відключень електроенергії та руйнувань. Вона включає:

Компенсацію електроенергії: 100 кВт·год на особу або до 300 кВт·год на домогосподарство щомісяця, автоматично нараховується отримувачам субсидій чи пільг.

Захист у сфері ЖКГ: заборона штрафів і пені за несплату в зоні бойових дій, відключення комунальних послуг через борги, а також стягнення боргів із ВПО та осіб із пошкодженим майном чи підтвердженою відсутністю в житлі.

Допомогу з твердим паливом: одноразова виплата 19 400 грн (виплати тривають).

Програми енергоефективності

Держава розширює можливості для енергоефективності:

Програма «Енергонезалежність» компенсує відсотки за кредитами на сонячні панелі, вітряки та системи зберігання енергії для приватних будинків.

ОСББ можуть отримати гранти Фонду енергоефективності: до 70% на енергомодернізацію та до 100% на відновлення будинків, пошкоджених війною.

Фонд декарбонізації пропонує пільгові кредити на проєкти з енергоефективності, відновлюваної енергетики та модернізації будівель.

Фінансова допомога

Програма передбачає:

1000 грн для всіх громадян в Україні на покриття базових витрат на початку зими.

6500 грн для вразливих категорій, які постраждали від війни чи перебувають у складних обставинах.

Укрпошта забезпечить доставку та використання виплат по всій країні, включно з прифронтовими регіонами. Ініціатива реалізується за дорученням Президента України.

Зокрема, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». Подати заявку можна через «Дію» чи Укрпошту до 24 грудня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.