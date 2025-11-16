Какие финансовые программы для украинцев действуют в осенне-зимний сезон – подробности

Правительство запустило ряд программ, чтобы помочь людям пройти осенне-зимний сезон в тепле и с доступом к необходимым услугам.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о запуске правительственных программ, направленных на обеспечение украинцев теплом и доступом к необходимым услугам в осенне-зимний период. Особое внимание будет уделено прифронтовым общинам, где ситуация является наиболее сложной.

Программа «3 000 километров по Украине»

Эта социальная инициатива позволяет бесплатно путешествовать по Укрзализныце на расстояние до 3 000 км в непиковые периоды — январь-февраль и октябрь-ноябрь (с 2026 года). Пилотный запуск стартует в декабре 2025 года на направлениях прифронтовых регионов. Каждый украинец сможет оформить до четырех бесплатных билетов через приложение УЗ, где поезда программы отмечены специальной плашкой.

Усиленная поддержка прифронтовых регионов

Программа сосредоточена на территориях, подвергающихся обстрелам, отключениям электроэнергии и разрушениям. Она включает:

Компенсацию электроэнергии: 100 кВт·ч на человека или до 300 кВт·ч на домохозяйство ежемесячно, автоматически начисляется получателям субсидий или льгот.

Защита в сфере ЖКХ: запрет штрафов и пени за неуплату в зоне боевых действий, отключение коммунальных услуг из-за долгов, а также взыскание долгов с ВПЛ и лиц с поврежденным имуществом или подтвержденным отсутствием в жилье.

Помощь с твердым топливом: единовременная выплата 19 400 грн (выплаты продолжаются).

Программы энергоэффективности Государство расширяет возможности для энергоэффективности:

Программа «Энергонезависимость» компенсирует проценты по кредитам на солнечные панели, ветряки и системы хранения энергии для частных домов.

ОСМД могут получить гранты Фонда энергоэффективности: до 70% на энергомодернизацию и до 100% на восстановление домов, поврежденных войной.

Фонд декарбонизации предлагает льготные кредиты на проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике и модернизации зданий.

Финансовая помощь

Программа предусматривает:

1000 грн для всех граждан в Украине на покрытие базовых расходов в начале зимы.

6500 грн для уязвимых категорий, пострадавших от войны или находящихся в сложных обстоятельствах.

Укрпочта обеспечит доставку и использование выплат по всей стране, включая прифронтовые регионы. Инициатива реализуется по поручению Президента Украины.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». Подать заявку можно через «Дію» или Укрпочту до 24 декабря 2025 года.

