  1. В Украине

Какие финансовые программы для украинцев действуют в осенне-зимний сезон – подробности

10:35, 16 ноября 2025
Правительство запустило ряд программ, чтобы помочь людям пройти осенне-зимний сезон в тепле и с доступом к необходимым услугам.
Какие финансовые программы для украинцев действуют в осенне-зимний сезон – подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил о запуске правительственных программ, направленных на обеспечение украинцев теплом и доступом к необходимым услугам в осенне-зимний период. Особое внимание будет уделено прифронтовым общинам, где ситуация является наиболее сложной.

Программа «3 000 километров по Украине»

Эта социальная инициатива позволяет бесплатно путешествовать по Укрзализныце на расстояние до 3 000 км в непиковые периоды — январь-февраль и октябрь-ноябрь (с 2026 года). Пилотный запуск стартует в декабре 2025 года на направлениях прифронтовых регионов. Каждый украинец сможет оформить до четырех бесплатных билетов через приложение УЗ, где поезда программы отмечены специальной плашкой.

Усиленная поддержка прифронтовых регионов

Программа сосредоточена на территориях, подвергающихся обстрелам, отключениям электроэнергии и разрушениям. Она включает:

  • Компенсацию электроэнергии: 100 кВт·ч на человека или до 300 кВт·ч на домохозяйство ежемесячно, автоматически начисляется получателям субсидий или льгот.
  • Защита в сфере ЖКХ: запрет штрафов и пени за неуплату в зоне боевых действий, отключение коммунальных услуг из-за долгов, а также взыскание долгов с ВПЛ и лиц с поврежденным имуществом или подтвержденным отсутствием в жилье.
  • Помощь с твердым топливом: единовременная выплата 19 400 грн (выплаты продолжаются).

Программы энергоэффективности Государство расширяет возможности для энергоэффективности:

  • Программа «Энергонезависимость» компенсирует проценты по кредитам на солнечные панели, ветряки и системы хранения энергии для частных домов.
  • ОСМД могут получить гранты Фонда энергоэффективности: до 70% на энергомодернизацию и до 100% на восстановление домов, поврежденных войной.
  • Фонд декарбонизации предлагает льготные кредиты на проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике и модернизации зданий.

Финансовая помощь

Программа предусматривает:

  • 1000 грн для всех граждан в Украине на покрытие базовых расходов в начале зимы.
  • 6500 грн для уязвимых категорий, пострадавших от войны или находящихся в сложных обстоятельствах.

Укрпочта обеспечит доставку и использование выплат по всей стране, включая прифронтовые регионы. Инициатива реализуется по поручению Президента Украины.

В частности, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». Подать заявку можно через «Дію» или Укрпочту до 24 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Кабинет Министров Украины энергетика Алексей Кулеба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде предлагают упростить вступление ветеранов войны в Национальную полицию

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагается изменить порядок отбора кандидатов на службу в Национальную полицию.

Возмещение морального вреда, возникшего вследствие воздушных тревог: на что обратил внимание КЦС ВС

Тревоги, бомбардировки и походы в укрытия являются основанием для возмещения морального вреда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]