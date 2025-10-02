Правительство начало подготовку к продаже акций Сенс Банка и Укргазбанка

Приватизация госпакетов банков направлена на сокращение госсобственности.

Фото: sensebank

Кабмин принял решение о начале подготовки к продаже государственных пакетов акций АО «Сенс Банк» и АО «Укргазбанк» с целью уменьшения доли государства в банковском секторе и привлечения средств в госбюджет.

В соответствии с Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков», процесс приватизации будет проходить в три этапа:

подготовка акций к продаже,

проведение конкурса

заключение договора купли-продажи.

Распоряжение запускает первый этап подготовки к реализации акций обоих банков.

Также Минфин планирует до конца осени этого года объявить конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций АО «Сенс Банк» и АБ «УКРГАЗБАНК».

