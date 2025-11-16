  1. В Україні
Президент Фінляндії оцінив шанси на цьогорічний мир в Україні та назвав 3 відкриті питання

09:59, 16 листопада 2025
За словами президента Фінляндії, Трамп і ЄС мають посилити тиск на Путіна для реального миру.
Президент Фінляндії оцінив шанси на цьогорічний мир в Україні та назвав 3 відкриті питання
Фото: Bloomberg
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода в російсько-українській війні навряд чи буде досягнута до весни, і закликав європейських союзників продовжувати підтримку Києва, незважаючи на недавній корупційний скандал. Про це він сказав в інтерв’ю Associated Press.

«Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року», — зазначив Стубб. За його словами, для досягнення миру президент США Дональд Трамп і європейські лідери мають максимально посилити тиск на Росію та Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення. «Путін хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і ці цілі не змінилися з початку війни майже чотири роки тому», — підкреслив фінський лідер.

Стубб виділив три ключові питання на шляху до перемир’я: гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та порозуміння щодо територіальних претензій. Він також порадив українському президенту Володимиру Зеленському «швидко розібратися з обвинуваченнями в хабарах і розкраданні», оскільки скандал грає на руку Росії. Водночас Стубб закликав європейських лідерів розглянути збільшення фінансової та військової допомоги Києву.

