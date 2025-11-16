Президент Финляндии оценил шансы на мир в Украине в этом году и назвал 3 открытых вопроса

По словам президента Финляндии, Трамп и ЕС должны усилить давление на Путина для достижения реального мира.

Фото: Bloomberg

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное соглашение в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто до весны, и призвал европейских союзников продолжать поддержку Киева, несмотря на недавний коррупционный скандал. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

«Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — отметил Стубб. По его словам, для достижения мира президент США Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление. «Путин хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад», — подчеркнул финский лидер.

Стубб выделил три ключевых вопроса на пути к перемирию: гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и взаимопонимание по территориальным претензиям. Он также посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении», поскольку скандал играет на руку России. В то же время Стубб призвал европейских лидеров рассмотреть увеличение финансовой и военной помощи Киеву.

