Новий сервіс «Обрій» стане «батогом» для тих, хто може працювати, але не хоче – Олексій Мірошниченко

В Україні запроваджують цифровий сервіс «Обрій» для відновлення ринку праці.

Фото: diia.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Мінцифри запускає в Дії цифрову екосистему зайнятості «Обрій», яка через штучний інтелект шукатиме українцям роботу. Проте президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко заявив, що новий цифровий сервіс «Обрій» може пожвавити ринок праці України, але водночас стати інструментом тиску на громадян, які можуть працювати, але не бажають цього.

«Україна, мабуть, лідер в Європі з розвитку цифрових технологій. Дійшла черга і до ринку праці. «Обрій» – це експеримент, який триватиме два роки. Його мета — зробити пошук роботи, навчання і перекваліфікацію максимально прозорими та зручними», — зазначив Мірошниченко.

За його словами, сервіс об’єднає дані Пенсійного фонду, Державної служби зайнятості, Міністерства освіти і, в перспективі, Міністерства соціальної політики. Це дозволить автоматично створювати профіль кожної людини, яка не працює. «Якщо Пенсійний фонд бачить, що за людину два місяці не сплачують єдиний соціальний внесок, він передає інформацію до Державної служби зайнятості. А та, у свою чергу, пропонує людині можливості — знайти роботу, підвищити кваліфікацію або відкрити власну справу», — пояснив він.

Однак Мірошниченко наголосив, що система має ризики. «Нова система може стати «батогом» для тих, хто може працювати, але не хоче. Якщо людина має кваліфікацію, але не працює, держава має інструменти, щоб з’ясувати чому. Є реєстри соціальних виплат і права власності. Може постати питання: або працюй, або не розраховуй на допомогу і майбутню пенсію», — підкреслив він.

Наразі, за словами Мірошниченка, роботодавці не залучені до експерименту, але в майбутньому бізнес може отримати вигоду. «Коли буде сформована база даних незайнятих працівників, Державна служба зайнятості матиме змогу пропонувати їх на відкриті вакансії. А надалі бізнес може взаємодіяти із службою, щоб швидше знаходити потрібних працівників»», — додав президент Конфедерації роботодавців України.

