10:17, 16 ноября 2025
В Украине внедряют цифровой сервис «Обрий» для восстановления рынка труда.
Новый сервис «Обрий» станет «кнутом» для тех, кто может работать, но не хочет – Алексей Мирошниченко
Фото: diia.gov.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Минцифры запускает в действие цифровую экосистему занятости «Обрий», которая с помощью искусственного интеллекта будет искать украинцам работу. Однако президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что новый цифровой сервис «Обрий» может оживить рынок труда Украины, но в то же время стать инструментом давления на граждан, которые могут работать, но не желают этого.

«Украина, пожалуй, лидер в Европе по развитию цифровых технологий. Дошла очередь и до рынка труда. «Обрий» — это эксперимент, который продлится два года. Его цель — сделать поиск работы, обучение и переквалификацию максимально прозрачными и удобными», — отметил Мирошниченко.

По его словам, сервис объединит данные Пенсионного фонда, Государственной службы занятости, Министерства образования и, в перспективе, Министерства социальной политики. Это позволит автоматически создавать профиль каждого человека, который не работает. «Если Пенсионный фонд видит, что за человека два месяца не платят единый социальный взнос, он передает информацию в Государственную службу занятости. А та, в свою очередь, предлагает человеку возможности — найти работу, повысить квалификацию или открыть собственное дело», — пояснил он.

Однако Мирошниченко подчеркнул, что система имеет риски. «Новая система может стать «кнутом» для тех, кто может работать, но не хочет. Если человек имеет квалификацию, но не работает, у государства есть инструменты, чтобы выяснить почему. Есть реестры социальных выплат и права собственности. Может возникнуть вопрос: либо работай, либо не рассчитывай на помощь и будущую пенсию», — подчеркнул он.

Сейчас, по словам Мирошниченко, работодатели не вовлечены в эксперимент, но в будущем бизнес может получить выгоду. «Когда будет сформирована база данных незанятых работников, Государственная служба занятости сможет предлагать их на открытые вакансии. А в дальнейшем бизнес может взаимодействовать со службой, чтобы быстрее находить нужных работников», — добавил президент Конфедерации работодателей Украины.

