Голова бюджетного комітету Ради Підласа прокоментувала можливіть затримок зарплат військовим

Голова бюджетного комітету Верховної Ради запевнила, що затримок виплат військовим не буде.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа уточнила ключові моменти щодо змін до Бюджету-2025 у розмові з журналістами та наголосила, що затримок виплат військовим бути не буде.

За її словами, необхідно збільшити видатки державного бюджету на оборону приблизно на 300 млрд грн. Міністерство фінансів готує відповідний законопроект, який планується зареєструвати на початку жовтня.

Реалізація цих змін стане можливою після остаточного погодження Єврокомісією використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. Підласа зазначила, що прогноз щодо цього дуже оптимістичний.

Законопроект має бути проголосований у цілому до 1 листопада. При цьому вона наголосила: затримок виплат військовим бути не може і не буде, оскільки для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає кошти від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Такі заходи покликані забезпечити стабільне фінансування оборони та безперебійні виплати військовослужбовцям навіть у період внесення змін до державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.