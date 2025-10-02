Глава бюджетного комитета Рады Пидласа прокомментировала возможность задержек зарплат военным

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа уточнила ключевые моменты изменений в Бюджет-2025 в разговоре с журналистами и подчеркнула, что задержек выплат военнослужащим не будет.
По ее словам, необходимо увеличить расходы государственного бюджета на оборону примерно на 300 млрд грн. Министерство финансов готовит соответствующий законопроект, который планируется зарегистрировать в начале октября.
Реализация этих изменений станет возможной после окончательного согласования Европейской комиссией использования 6 млрд евро ERA Loans на операционные военные нужды. Пидласа отметила, что прогноз по этому вопросу очень оптимистичный.
Законопроект должен быть проголосован в целом до 1 ноября. При этом она подчеркнула: задержек выплат военнослужащим быть не может и не будет, поскольку для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Эти меры направлены на обеспечение стабильного финансирования обороны и бесперебойных выплат военнослужащим даже в период внесения изменений в государственный бюджет.
