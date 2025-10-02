Глава бюджетного комитета Рады Пидласа прокомментировала возможность задержек зарплат военным

Глава бюджетного комитета ВР Пидласа заверила, что задержек выплат военнослужащим не будет

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа уточнила ключевые моменты изменений в Бюджет-2025 в разговоре с журналистами и подчеркнула, что задержек выплат военнослужащим не будет.

По ее словам, необходимо увеличить расходы государственного бюджета на оборону примерно на 300 млрд грн. Министерство финансов готовит соответствующий законопроект, который планируется зарегистрировать в начале октября.

Реализация этих изменений станет возможной после окончательного согласования Европейской комиссией использования 6 млрд евро ERA Loans на операционные военные нужды. Пидласа отметила, что прогноз по этому вопросу очень оптимистичный.

Законопроект должен быть проголосован в целом до 1 ноября. При этом она подчеркнула: задержек выплат военнослужащим быть не может и не будет, поскольку для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Эти меры направлены на обеспечение стабильного финансирования обороны и бесперебойных выплат военнослужащим даже в период внесения изменений в государственный бюджет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.