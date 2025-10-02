Практика судів
Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами на саміті в Копенгагені

10:46, 2 жовтня 2025
Зеленський обговорить підтримку України лідерами ЄС.
Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами на саміті в Копенгагені
Фото: Reuters
Президент України Володимир Зеленський відвідає Копенгаген для зустрічі з європейськими лідерами, повідомило Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський виступить перед Європейською політичною спільнотою та проведе прес-конференцію з Фредеріксен. У саміті в Bella Centre візьмуть участь близько 50 глав держав, урядів і лідерів ЄС. Данія, яка зараз головує в ЄС, 1 жовтня провела неформальний саміт Європейської ради, де обговорювалися зміцнення оборони Європи та підтримка України. Фредеріксен назвала війну РФ проти України загрозою для Європи та підтримала пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів Україні за рахунок заморожених російських активів.

Сьоме засідання Європейської політичної спільноти 2 жовтня, яке очолять Фредеріксен і голова Європейської ради Антоніу Кошта, стосуватиметься зміцнення України та безпеки Європи. У заході візьме участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

ЄС також працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, який передбачає заборону імпорту російського зрідженого природного газу до 2027 року та додаткові обмеження на енергетичний і фінансовий сектори РФ.

ЄС Володимир Зеленський

