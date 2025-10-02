Зеленский встретится с европейскими лидерами на саммите в Копенгагене

Зеленский обсудит поддержку Украины лидерами ЕС.

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Копенгаген для встречи с европейскими лидерами, сообщило Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Зеленский выступит перед Европейским политическим сообществом и проведет пресс-конференцию с Фредериксен. В саммите в Bella Centre примут участие около 50 глав государств, правительств и лидеров ЕС. Дания, которая сейчас председательствует в ЕС, 1 октября провела неформальный саммит Европейского совета, где обсуждались укрепление обороны Европы и поддержка Украины. Фредериксен назвала войну РФ против Украины угрозой для Европы и поддержала предложение Еврокомиссии о репарационных кредитах Украине за счет замороженных российских активов.

Седьмое заседание Европейского политического сообщества 2 октября, которое возглавят Фредериксен и председатель Европейского совета Антониу Кошта, будет посвящено укреплению Украины и безопасности Европы. В мероприятии примет участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

ЕС также работает над 19-м пакетом санкций против России, который предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа до 2027 года и дополнительные ограничения на энергетический и финансовый секторы РФ.

