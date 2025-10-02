На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

У Міністерстві юстиції 26 вересня повідомили, що проект державного бюджету на 2026 рік не передбачає фінансування для утримання резервних копій українських державних реєстрів у Республіці Польща.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Польщі були розміщені копії українських державних реєстрів.

Міністерство юстиції під час засідання Комітету ВРУ з питань правової політики повідомило, що у 2023-2025 роках розміщення та адміністрування копій державних реєстрів забезпечувалося за рахунок коштів, які надходили від проекту USAID.

Після того, як діяльність проекту USAID на початку 2025 року була припинена новою американською адміністрацією, до кінця поточного року забезпечення роботи копій реєстрів погодилася профінансувати Швейцарія.

Однак знайти фінансування для забезпечення копій реєстрів на 2026 рік Міністерству юстиції поки що не вдалося – іноземні уряди або проекти іноземної технічної допомоги поки що бажання фінансувати роботу українських реєстрів не виявили.

«Мова йде про резервну площадку усіх наших реєстрів. Є нагальна потреба забезпечити фінансування роботи копій реєстрів у 2026 році. Це питання нашої безпеки – нам необхідно мати резервні копії реєстрів у безпечному місці», – розповіла народним депутатам заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку Ольга Рябуха.

Крім того, за словами представниці Мінюсту, необхідно вирішити питання закупівлі ліцензованих програм для захисту від DDoS-атак та для моніторингу кіберзагроз.

Для вирішення питань фінансування роботи копій державних реєстрів у Польщі та закупівлю ліцензованих програм Міністерству юстиції необхідно щонайменше 100 млн. гривень ($2,4 млн).

Народні депутати звернули увагу, що Міністерство протягом 2025 року чомусь не згадувало про проблему з фінансуванням копій державних реєстрів, хоча про те, що проблема виникне, було відомо вже давно.

У Міністерстві юстиції таку свою поведінку пояснили тим, що розраховували домовитися про фінансування на 2026 рік з іноземними донорами, однак поки що бажаючих профінансувати роботу копій українських державних реєстрів у Польщі не знайшлося, а відтак є потреба у залученні коштів державного бюджету.

Автор: В’ячеслав Хрипун

