Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

07:30, 2 жовтня 2025
Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.
На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції 26 вересня повідомили, що проект державного бюджету на 2026 рік не передбачає фінансування для утримання резервних копій українських державних реєстрів у Республіці Польща.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у Польщі були розміщені копії українських державних реєстрів.

Міністерство юстиції під час засідання Комітету ВРУ з питань правової політики повідомило, що у 2023-2025 роках розміщення та адміністрування копій державних реєстрів забезпечувалося за рахунок коштів, які надходили від проекту USAID.

Після того, як діяльність проекту USAID на початку 2025 року була припинена новою американською адміністрацією, до кінця поточного року забезпечення роботи копій реєстрів погодилася профінансувати Швейцарія.

Однак знайти фінансування для забезпечення копій реєстрів на 2026 рік Міністерству юстиції поки що не вдалося – іноземні уряди або проекти іноземної технічної допомоги поки що бажання фінансувати роботу українських реєстрів не виявили.

«Мова йде про резервну площадку усіх наших реєстрів. Є нагальна потреба забезпечити фінансування роботи копій реєстрів у 2026 році. Це питання нашої безпеки – нам необхідно мати резервні копії реєстрів у безпечному місці», розповіла народним депутатам заступник міністра юстиції з питань цифрового розвитку Ольга Рябуха.

Крім того, за словами представниці Мінюсту, необхідно вирішити питання закупівлі ліцензованих програм для захисту від DDoS-атак та для моніторингу кіберзагроз.

Для вирішення питань фінансування роботи копій державних реєстрів у Польщі та закупівлю ліцензованих програм Міністерству юстиції необхідно щонайменше 100 млн. гривень ($2,4 млн).

Народні депутати звернули увагу, що Міністерство протягом 2025 року чомусь не згадувало про проблему з фінансуванням копій державних реєстрів, хоча про те, що проблема виникне, було відомо вже давно.

У Міністерстві юстиції таку свою поведінку пояснили тим, що розраховували домовитися про фінансування на 2026 рік з іноземними донорами, однак поки що бажаючих профінансувати роботу копій українських державних реєстрів у Польщі не знайшлося, а відтак є потреба у залученні коштів державного бюджету.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

гроші мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво НАЗК отримало 366 тисяч грн зарплати, ВККС – 263 тисячі, НАДС – 256 тисяч грн – Мінфін оновив дані за серпень

Серед органів судової влади лідером за рівнем зарплат у серпні стала Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Особа має право на необхідну оборону, незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою – Верховний Суд

Це правило безпосередньо вказане у кримінальному законі, а тому посилання у деяких судових рішеннях на ту обставину, що особа могла уникнути посягання або звернутися по допомогу до правоохоронних органів, безпосередньо суперечить кримінальному закону.

На утримання резервних копій українських державних реєстрів за кордоном у 2026 році поки що немає грошей – Мінюст

Іноземні партнери профінансують утримання копій реєстрів за кордоном лише до кінця 2025 року.

Суддям, членам ВРП і ВККС пропонують обмежити винагороду 80 тисячами грн

Обмеження лімітом у 80 тисяч грн на місяць пропонується розповсюдити на суддівську винагороду, зарплати членів ВККС та ВРП, депутатів, прокурорів та інших посадовців – Данило Гетманцев та Руслан Стефанчук подали поправку до держбюджету на 2026 рік.

Визначено переможців конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів — у Вищої ради правосуддя знову можуть виникнути проблеми з вибором

На п’ять вакантних посад дисциплінарних інспекторів є п’ять претендентів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області