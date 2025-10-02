На содержание резервных копий украинских государственных реестров за рубежом в 2026 году пока что нет денег – Минюст

Иностранные партнеры профинансируют содержание копий реестров за границей только до конца 2025 года.

В Министерстве юстиции 26 сентября сообщили, что проект государственного бюджета на 2026 год не предусматривает финансирования для содержания резервных копий украинских государственных реестров в Республике Польша.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Польше были размещены копии украинских государственных реестров.

Министерство юстиции на заседании Комитета ВРУ по вопросам правовой политики сообщило, что в 2023-2025 годах размещение и администрирование копий государственных реестров обеспечивалось за счет средств, поступающих от проекта USAID.

После того, как деятельность проекта USAID в начале 2025 года была прекращена новой американской администрацией, до конца текущего года обеспечение работы копий реестров согласилась профинансировать Швейцария.

Однако найти финансирование для обеспечения копий реестров на 2026 год Министерству юстиции пока не удалось – иностранные правительства или проекты иностранной технической помощи пока что желания финансировать работу украинских реестров не изъявили.

«Речь идет о резервной площадке всех наших реестров. Есть настоятельная необходимость обеспечить финансирование работы копий реестров в 2026 году. Это вопрос нашей безопасности – нам необходимо иметь резервные копии реестров в безопасном месте», – рассказала народным депутатам заместитель министра юстиции по цифровому развитию Ольга Рябуха.

Кроме того, по словам представительницы Минюста, необходимо решить вопрос закупки лицензированных программ для защиты от DDoS-атак и для мониторинга киберугроз.

Для решения вопросов финансирования работы копий государственных реестров в Польше и закупки лицензированных программ Министерству юстиции необходимо по меньшей мере 100 млн. гривен ($2,4 млн.).

Народные депутаты обратили внимание, что Министерство юстиции в течение 2025 года почему-то не упоминало о проблеме с финансированием копий государственных реестров, хотя о том, что проблема возникнет, было известно уже давно.

В Министерстве юстиции такое свое поведение объяснили тем, что рассчитывали договориться о финансировании на 2026 год с иностранными донорами, однако пока что желающих профинансировать работу копий украинских государственных реестров в Польше не нашлось, а значит, возникла потребность в привлечении средств государственного бюджета.

Автор: Вячеслав Хрипун

