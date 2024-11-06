КСУ рассматривает дело относительно гарантий для работников, призванных или принятых на военную службу на особый период

По мнению заявительницы, оспариваемое положение Закона сужает содержание и объем существующих прав и свобод, в частности, право на труд, а также нарушает принцип верховенства права и гарантии, предусмотренные для граждан, состоящих на службе в ВСУ.

Фото: ccu.gov.ua

Первый сенат КСУ 6 ноября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства приступил к рассмотрению дела по конституционной жалобе Ильюшонок Елены Юрьевны. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Петр Филюк проинформировал, что заявительница обратилась в Суд с ходатайством проверить соответствие статьи 8, части пятой статьи 17, части третьей статьи 22, части первой статьи 43 Конституции Украины подпункт 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352-ІХ (далее – Закон), которым внесены изменения в часть третьей статьи 119 Кодекса законов о труде Украины (далее – Кодекс), а именно: слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены словами «сохраняются место работы и должность».

По мнению заявительницы, оспариваемое положение Закона сужает содержание и объем существующих прав и свобод, в частности, право на труд, а также нарушает принцип верховенства права и гарантии, предусмотренные для граждан, состоящих на службе в Вооруженных Силах Украины.

Судья-докладчик также сообщил, что на рассмотрении Большой палаты Суда есть дело по конституционным жалобам Виктора Сороки, Романа Карпенко, Юрия Прокопенко, Эдуарда Дудкевича, Александра Романенко с тем же предметом конституционного производства.

Участие в пленарном заседании приняла субъект права на конституционную жалобу Елена Ильюшонок, которая дала ответы на ряд уточняющих вопросов судей.

Суд изучил материалы этого дела. Ее рассмотрение Суд продолжит в закрытой части пленарного заседания.

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