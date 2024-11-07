На Дніпропетровщині за дезертирство та колаборанство судитимуть експрикордонника

Перебуваючи на тимчасово окупованій території, прикордонник, підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця прикордонної служби. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Зазначається, що солдат 24 березня 2022 року самовільно залишив місце служби, а саме район виконання завдання відділу прикордонної служби у Сєвєродонецькому районі Луганської області.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території, прикордонник, підтримав окупаційну владу та почав співпрацю з державою-агресором рф. Він добровільно погодився на пропозицію, зайняв посаду «інспектора» та розпочав «службу» у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території України, а саме у підрозділі «відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху відділу міністерства внутрішніх справ рф «Старобільський».

У прокуратурі додали, що експрикордоннику інкримінують дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану та добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території ( ч. 4 ст. 408, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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