Водитель грузовика допустил самовольное открытие борта, что привело к загрязнению дорожного покрытия камнями.

В среду, 6 ноября, в Киеве наказали водителя, который загрязнил проезжую часть возле станции метро «Выдубичи».

Патрульная полиция Киева сообщила, что коммунальные службы убрали замусоренный участок дороги, а полицейские установили и разыскали нарушителя.

Как выяснилось, водитель грузовика допустил самовольное открытие борта, что привело к загрязнению дорожного покрытия камнями, что создало опасность для других участников дорожного движения.

Инспекторы разъяснили водителю его правонарушения и составили соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили, что согласно ПДД, водители обязаны не загрязнять проезжую часть и полосу отвода автомобильных дорог. Также, перевозка груза разрешается, если он не создает шума и не загрязняет проезжую часть и окружающую среду.

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