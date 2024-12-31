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В Киеве демонтируют незаконные елочные ярмарки – убрали уже почти 30 точек, фото

07:54, 31 декабря 2024
За последний период было демонтировано 29 ярмарки, больше всего в Святошинском районе.
В Киеве демонтируют незаконные елочные ярмарки – убрали уже почти 30 точек, фото
Источник фото: Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство»
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В Киеве продолжается борьба с незаконными елочными ярмарками. За последний период уже демонтировали 29 таких площадок. Об этом сообщили в КП «Киевблагоустройство».

«Рождественские праздники продолжаются, а вместе с ними и продажа праздничных деревьев. К сожалению, наряду с легальными ярмарками в столице также работают незаконные точки торговли, функционирующие без соответствующих разрешений. Это не только вредит экономике города, но и наносит ущерб окружающей среде, ведь эти елки заготавливаются нелегально», – отмечают там.

За последний период было демонтировано 29 ярмарки. Больше всего в:

Святошинском районе - 12,

Деснянском районе - 8,

Печерском районе - 3.

Источник фото: Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство»

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