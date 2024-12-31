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Мужчина предложил пограничникам «благотворительный взнос» в размере 500 евро за пересечение границы

07:36, 31 декабря 2024
Пограничники задержали мужчину, который попытался дать взятку за пересечение границы.
Мужчина предложил пограничникам «благотворительный взнос» в размере 500 евро за пересечение границы
Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
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38-летний гражданин Украины пытался за взятку в 500 евро беспрепятственно пересечь государственную границу через пункт пропуска «Рени» в Одесской области. Мужчина, который направлялся на автомобиле марки «Tesla» в Республику Молдова, предоставил пограничникам военно-учетный документ с отметкой о непригодности, однако проверка в реестре «Оберег» показала, что он находится на воинском учете. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Во время паспортного контроля нарушитель предложил пограничникам «благотворительный взнос» в размере 500 евро, пытаясь избежать проверки. Однако военнослужащие отказались от неправомерной выгоды и зафиксировали правонарушение.

Факт предложения взятки был задокументирован, а дело передано в полицию для дальнейшего расследования по статье 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»).

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