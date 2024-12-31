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Marvel представила первый трейлер анимационного сериала о Человеке-пауке

07:18, 31 декабря 2024
Marvel представила трейлер мультсериала «Ваш дружественный сосед Человек-паук» с новыми костюмами и экшн-сценами.
Marvel представила первый трейлер анимационного сериала о Человеке-пауке
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Компания Marvel опубликовала первый трейлер анимационного сериала «Ваш дружественный сосед Человек-паук», который будет рассказывать о первом годе обучения Питера Паркера в старшей школе. Видео было обнародовано на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Премьера мультсериала состоится 29 января 2025 года на платформе Disney+. Сюжет будет разворачиваться в параллельной временной реальности, где наставником Питера Паркера является Норман Осборн, который также является альтер эго заклятого врага Человека-паука, Зеленого Гоблина.

В трейлере можно увидеть два новых костюма Человека-паука: один, в котором подросток-супергерой собирает сам себя, а второй - элегантный и торжественный, с черно-белой цветовой гаммой. Видео также обещает экшн, где Человек-паук сражается со злодеями и сплетает угрозы в своей сети.

«Просто считай это добрым поступком от твоего дружественного соседа Человека-паука. Это я, кстати. Я Человек-паук», - говорит Паркер в трейлере.

После участия Тома Холланда в фильмах о Человеке-пауке, Marvel получила значительную прибыль от франшизы. Этот мультсериал создали Брэд Виндербаум, Кевин Файги, Луис Д'Эспозито, Дана Васкес-Эберхардт и Джефф Траммелл, который также является главным сценаристом. Мел Цвайер выступает режиссером-наблюдателем.

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