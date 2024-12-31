Как сформировать электронное пенсионное удостоверение, которое будет отображаться в Дії

Получатели пенсии могут выбрать только электронный формат удостоверения без оформления его на бумаге или в форме платежной карты.

Недавно Пенсионный фонд Украины запустил новый сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение, отображаемое исключительно в мобильном приложении Дія.

То есть, объясняют в ПФУ, получатели пенсии могут выбрать только электронный формат удостоверения без оформления его на бумаге или в форме платежной карты.

Сформировать такой е-документ можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись в ближайший сервисный центр Фонда.

Перед формированием заявления на изготовление электронного пенсионного удостоверения следует подготовить сканированные копии:

справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНОКПП);

паспорта гражданина Украины;

цветной фотографии, сделанной за последние 6 месяцев размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии);

физической подписи черным цветом (в формате jpg).

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