Командир 211 бригады Олег Побережнюк взят под стражу с залогом более 12 млн грн

Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения 12 млн 112 тысяч грн залога. Об этом сообщает Офис Генерального прокуратуры.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.

Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что командир 211 бригады Олег Побережнюк вышел из под стражи под залог.

Позже в ГБР сообщили, что командир 211 бригады покрывал издевательства над военнослужащими.

Народная депутат Юлия Яцик рассказала подробности об издевательствах в 211-й ПМБр.

Кроме того, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

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