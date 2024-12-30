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Командира 211 бригади Олега Побережнюка взято під варту із заставою понад 12 млн грн

17:50, 30 грудня 2024
Прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.
Командира 211 бригади Олега Побережнюка взято під варту із заставою понад 12 млн грн
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Командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ  Олега Побережнюка взяли під варту на два місяці із можливістю внесення 12 млн 112 тисяч грн застави. Про це повідомляє Офіс Генерального прокуратура.

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.

Також прокурори Офісу Генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Раніше повідомлялося, що командир 211 бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу.

Згодом у ДБР повідомили, що командир 211 бригади покривав знущання над військовослужбовцями.

Ще раніше слідчі поліції Тернопільської області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем командиру 211 понтонно-мостової бригади, навколо якої розгорівся скандал щодо знущань з бійців.

Народна депутатка Юлія Яцик розповіла подробиці щодо знущань у 211-й ПМБр.

Крім того, Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль і повідомлятиме про результати перевірки факту знущань з військових.

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офіс генерального прокурора

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