Кольори 2025 року – у чому зустрічати Новий рік

Вибір кольору може вплинути на життя у 2025 році.

Фото: ukraina.info

2025 рік стане роком Зеленої Дерев'яної Змії, що символізує зміни та трансформації. Стало відомо, який колір буде вдалим для святкового вбрання та які кольори краще уникати.

Як розповіли астрологи, Зелена Дерев'яна Змія асоціюється з природою, змінами та гармонією. Тому для святкового образу чудово підходять деревні відтінки, а також різноманітні відтінки зеленого: смарагдовий, темно-зелений або навіть бірюзовий. Астрологи рекомендують обирати вбрання залежно від того, чого ви хочете досягти в новому році:

Зелений: духовне зростання, гармонія, сила природи, приємні зміни.

Золотий: багатство, успіх, кар'єрне зростання, нові знайомства.

Коричневий: сімейний добробут, стабільність, питання нерухомості.

Білий: чистота, новий старт, бажання змін.

При виборі образу важливо також враховувати власні побажання і тип фігури, щоб одяг підкреслював ваші достоїнства. Аксесуари з золота чи платини чудово доповнять образ, але від виробів зі срібла краще утриматися. Якщо ж вам не хочеться носити коштовності, зверніть увагу на дерев'яні прикраси, які стануть стильним акцентом.

Однак є і кольори, які 2025 рік категорично не приймає. Уникайте сірих, чорних і червоних відтінків, адже вони можуть не сподобатися символу року. Темно-сині кольори також не є удачними, оскільки синій асоціюється з водою, яка шкодить дереву. Також категорично не слід носити вироби з натуральної зміїної шкіри, як сумки, ремені чи чоботи, оскільки це суперечить духу Змії.

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