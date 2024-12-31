Цвета 2025 года – в чем встречать Новый год

Выбор цвета может повлиять на жизнь в 2025 году.

Фото: ukraina.info

2025 год станет годом Зеленой Деревянной Змеи, символизирующей изменения и трансформации. Стало известно, какой цвет будет удачным для праздничного наряда и какие цвета лучше избегать.

Как рассказали астрологи, Зеленая Деревянная Змея ассоциируется с природой, изменениями и гармонией. Поэтому для праздничного образа прекрасно подходят древесные оттенки, а также различные оттенки зеленого: изумрудный, темно-зеленый или даже бирюзовый. Астрологи рекомендуют выбирать наряд в зависимости от того, чего вы хотите достичь в новом году:

Зеленый: духовный рост, гармония, сила природы, приятные изменения.

Золотой: богатство, успех, карьерный рост, новые знакомства.

Коричневый: семейное благополучие, стабильность, вопросы недвижимости.

Белый: чистота, новый старт, желание перемен.

При выборе образа важно также учитывать собственные пожелания и тип фигуры, чтобы одежда подчеркивала ваши достоинства. Аксессуары из золота или платины прекрасно дополнят образ, но от изделий из серебра лучше воздержаться. Если же вам не хочется носить драгоценности, обратите внимание на деревянные украшения, которые станут стильным акцентом.

Однако есть и цвета, которые 2025 год категорически не принимает. Избегайте серых, черных и красных оттенков, ведь они могут не понравиться символу года. Темно-синие цвета также не являются удачными, поскольку синий ассоциируется с водой, которая вредит дереву. Также категорически не следует носить изделия из натуральной змеиной кожи, как сумки, ремни или сапоги, поскольку это противоречит духу Змеи.

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