На Николаевщине чиновники нацпарка за 2 года вытребовали от подчиненных премий 5 млн гривен

Руководство Нацпарка «Белобережье Святослава» организовало схему вымогательства «откатов» с премий работников.

Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ разоблачили руководство Национального парка «Белобережье Святослава» на Николаевщине, которое организовало схему получения «откатов» с премий своих подчиненных. Об этом сообщили в ГБР.

Согласно оперативной информации, с 2022 года директор парка, вместе с заместителем и главным бухгалтером, ежемесячно забирали часть начисленных подчиненным премий в размере 200% от заработной платы. В случае отказа платить «дань», они угрожали сотрудникам увольнением или переводом на менее оплачиваемую должность.

За два года чиновники успели завладеть более 5 миллионами гривен. 26 декабря 2024 года правоохранители задержали подозреваемых во время получения 340 тысяч гривен от «дани» от работников парка.

Участникам схемы сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для директора, заместителя и главного бухгалтера нацпарка с возможностью внесения залога в сумме от 180 тысяч до 601 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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