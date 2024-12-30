На Миколаївщині посадовці нацпарку за 2 роки витребували від підлеглих премій 5 млн гривень

Керівництво Нацпарку «Білобережжя Святослава» організувало схему вимагання «відкатів» з премій працівників.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ викрили керівництво Національного парку «Білобережжя Святослава» на Миколаївщині, яке організувало схему отримання «відкатів» з премій своїх підлеглих. Про це повідомили в ДБР.

Згідно з оперативною інформацією, з 2022 року директор парку, разом із заступником та головним бухгалтером, щомісяця забирали частину нарахованих підлеглим премій у розмірі 200% від заробітної плати. У разі відмови платити «данину», вони погрожували співробітникам звільненням або переведенням на менш оплачувану посаду.

За два роки посадовці встигли заволодіти понад 5 мільйонами гривень. 26 грудня 2024 року правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання 340 тисяч гривень від «данини» від працівників парку.

Учасникам схеми повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для директора, заступника та головного бухгалтера нацпарку з можливістю внесення застави в сумі від 180 тисяч до 601 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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