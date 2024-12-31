Як сформувати електронне пенсійне посвідчення, яке буде відображатися у Дії

Нещодавно Пенсійний фонд України запустив новий сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення, що відображатиметься виключно в мобільному застосунку Дія.
Тобто, пояснюють у ПФУ, отримувачі пенсії мають можливість обрати лише електронний формат посвідчення без оформлення його на папері чи у формі платіжної картки.
Сформувати такий е-документ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.
Перед формуванням заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення потрібно підготувати скановані копії:
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