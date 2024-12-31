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Як сформувати електронне пенсійне посвідчення, яке буде відображатися у Дії

07:00, 31 грудня 2024
Отримувачі пенсії мають можливість обрати лише електронний формат посвідчення без оформлення його на папері чи у формі платіжної картки.
Як сформувати електронне пенсійне посвідчення, яке буде відображатися у Дії
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Нещодавно Пенсійний фонд України запустив новий сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення, що відображатиметься виключно в мобільному застосунку Дія.

Тобто, пояснюють у ПФУ, отримувачі пенсії мають можливість обрати лише електронний формат посвідчення без оформлення його на папері чи у формі платіжної картки.

Сформувати такий е-документ можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до найближчого сервісного центру Фонду.  

Перед формуванням заяви на виготовлення електронного пенсійного посвідчення потрібно підготувати скановані копії: 

  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);
  • паспорта громадянина України;
  • кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80% фотографії);
  • фізичного підпису чорним кольором (у форматі jpg).

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Дія ПФУ пенсія

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