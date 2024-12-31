Практика судів
  1. Суспільство

Marvel презентувала перший трейлер анімаційного серіалу про Людину-павука

07:18, 31 грудня 2024
Marvel представила трейлер мультсеріалу «Ваш дружній сусід Людина-павук» з новими костюмами та екшн-сценами.
Marvel презентувала перший трейлер анімаційного серіалу про Людину-павука
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Marvel опублікувала перший трейлер анімаційного серіалу «Ваш дружній сусід Людина-павук», який розповідатиме про перший рік навчання Пітера Паркера в старшій школі. Відео було оприлюднено на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

Прем'єра мультсеріалу відбудеться 29 січня 2025 року на платформі Disney+. Сюжет розгортатиметься в паралельній часовій реальності, де наставником Пітера Паркера є Норман Осборн, який також є альтер его заклятого ворога Людини-павука, Зеленого Гобліна.

У трейлері можна побачити два нових костюми Людини-павука: один, в якому підліток-супергерой збирає сам себе, а другий — елегантний і урочистий, з чорно-білою колірною гамою. Відео також обіцяє екшн, де Людина-павук бореться з лиходіями та сплітає загрози у своїй мережі.

«Просто вважай це добрим вчинком від твого дружнього сусіда Людини-павука. Це я, до речі. Я Людина-павук», — говорить Паркер у трейлері.

Після участі Тома Голланда у фільмах про Людину-павука, Marvel отримала значний прибуток від франшизи. Цей мультсеріал створили Бред Віндербаум, Кевін Файгі, Луїс Д’Еспозіто, Дана Васкес-Еберхардт і Джефф Траммелл, який також є головним сценаристом. Мел Цваєр виступає режисером-наглядачем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для відбору суддів Вищого адмінсуду утворять Експертну раду з міжнародниками – новий законопроект Кабміну

Законопроект передбачає створення Експертної ради для відбору суддів ВАС, половину якої буде призначено за поданням Ради суддів, але вирішальний голос все одно буде за міжнародниками.

Створення Вищого адмінсуду, перевірка декларацій доброчесності суддів, зміни до КПК – очікувані реформи у 2025 році

Завдання для України щодо змін у судовій системі від ЄС – повний перелік на 2025 рік.

Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.

Закон про ліквідацію МСЕК увів нові правила для чоловіків 25-60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду

Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, але які не проходили повторний огляд у МСЕК, зобов’язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону.

Справа суддів господарських судів Львівщини – нові подробиці

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду, але це ще не кінець історії – всі гроші також знайти поки що не вдалося.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Кострицький
    Віталій Кострицький
    суддя Луганського апеляційного суду