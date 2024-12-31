Marvel презентувала перший трейлер анімаційного серіалу про Людину-павука

Marvel представила трейлер мультсеріалу «Ваш дружній сусід Людина-павук» з новими костюмами та екшн-сценами.

Компанія Marvel опублікувала перший трейлер анімаційного серіалу «Ваш дружній сусід Людина-павук», який розповідатиме про перший рік навчання Пітера Паркера в старшій школі. Відео було оприлюднено на YouTube-каналі Marvel Entertainment.

Прем'єра мультсеріалу відбудеться 29 січня 2025 року на платформі Disney+. Сюжет розгортатиметься в паралельній часовій реальності, де наставником Пітера Паркера є Норман Осборн, який також є альтер его заклятого ворога Людини-павука, Зеленого Гобліна.

У трейлері можна побачити два нових костюми Людини-павука: один, в якому підліток-супергерой збирає сам себе, а другий — елегантний і урочистий, з чорно-білою колірною гамою. Відео також обіцяє екшн, де Людина-павук бореться з лиходіями та сплітає загрози у своїй мережі.

«Просто вважай це добрим вчинком від твого дружнього сусіда Людини-павука. Це я, до речі. Я Людина-павук», — говорить Паркер у трейлері.

Після участі Тома Голланда у фільмах про Людину-павука, Marvel отримала значний прибуток від франшизи. Цей мультсеріал створили Бред Віндербаум, Кевін Файгі, Луїс Д’Еспозіто, Дана Васкес-Еберхардт і Джефф Траммелл, який також є головним сценаристом. Мел Цваєр виступає режисером-наглядачем.

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