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Чоловік запропонував прикордонникам «благодійний внесок» у розмірі 500 євро за перетин кордону

07:36, 31 грудня 2024
Прикордонники затримали чоловіка, який спробував дати хабар за перетин кордону.
Чоловік запропонував прикордонникам «благодійний внесок» у розмірі 500 євро за перетин кордону
Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України
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38-річний громадянин України намагався за хабар у 500 євро безперешкодно перетнути державний кордон через пункт пропуску «Рені» в Одеській області. Чоловік, який прямував на автомобілі марки «Tesla» до Республіки Молдова, надав прикордонникам військово-обліковий документ з позначкою про непридатність, проте перевірка в реєстрі «Оберіг» показала, що він перебуває на військовому обліку. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час паспортного контролю порушник запропонував прикордонникам «благодійний внесок» у розмірі 500 євро, намагаючись уникнути перевірки. Однак військовослужбовці відмовились від неправомірної вигоди та зафіксували правопорушення.

Факт пропозиції хабаря був задокументований, а справа передана до поліції для подальшого розслідування за статтею 369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

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