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Изменился ли в 2025 году размер пенсионного сбора на первую регистрацию легкового авто — ответ МВД

19:12, 2 января 2025
Независимо от того, машина новая или б/у, при первой регистрации в Украине уплачивается определенная стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.
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С 1 января 2025 прожиточный минимум для граждан остается на уровне 2024 в размере 3028 грн. Это означает, что размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой государственной регистрации легковых автомобилей остается неизменным, сообщает Главный сервисный центр МВД.

Итак, в 2025 году размер ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легковых автомобилей составляет на уровне:

3% – объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% – объект налогообложения превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.

Объект налогообложения – это стоимость легкового автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, грузо-таможенной декларации, акте экспертной оценки стоимости или других документов, подтверждающих эту стоимость.

Независимо от того, машина новая или б/у, при первой регистрации в Украине уплачивается определенная стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование. Расчеты зависят от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

не превышает или равняется 499 620 грн – уплачивается 3%;

более 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн - уплачивается 4%;

более 878 120 грн – оплачивается 5%.

«Обращаем внимание, что при первой регистрации от уплаты обязательного государственного пенсионного страхования освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями, - добавили в сервисном центре МВД.

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