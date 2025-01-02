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Чи змінився у 2025 році розмір пенсійного збору на першу реєстрацію легкового авто — відповідь МВС

19:12, 2 січня 2025
Незалежно від того, машина нова чи вживана, при першій реєстрації в Україні сплачується визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.
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З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум для громадян залишається на рівні 2024 року у розмірі 3028 грн. Це означає, що розмір ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкових авто лишається незмінним, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Отже, у 2025 році розмір ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації легкових авто становить на рівні:

3 % – об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 % – об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 % – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Об’єкт оподаткування – це вартість легкового автомобіля, що зазначена у договорі купівлі-продажу, договорі міни, вантажно-митній декларації, акті експертної оцінки вартості чи інших документів, що підтверджують цю вартість.

Незалежно від того, машина нова чи вживана, при першій реєстрації в Україні сплачується визначена вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Розрахунки залежать від вартості легкового автомобіля без урахування податку на додану вартість:

не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;

більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;

більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.

«Звертаємо увагу, що при першій реєстрації від сплати обов’язкового державного пенсійного страхування звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами», - додали у сервісному центрі МВС.

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