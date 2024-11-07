В Одесі невідомі посеред вулиці заштовхали дівчину у авто, відео

Наразі доля дівчини невідома.

В Одесі невідомі чоловіки посеред вулиці заштовхали дівчину у авто. Відповідне відео публікують місцеві Телеграм-канали.

Поки офіційно реакції поліції немає і подробиці невідомі, але канали пишуть, що чоловіків шукають правоохоронці. Доля дівчини теж наразі невідома.

На опублікованому відео видно, як у темну пору доби чоловіки підійшли та заштовхали молоду жінку в автівку.

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