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Грузинська опозиція розпочала мітинг біля парламенту — на протестах засвітилася Грета Тунберг, фото

20:10, 4 листопада 2024
У Тбілісі стартувала акція протесту опозиції проти результатів парламентських виборів.
Грузинська опозиція розпочала мітинг біля парламенту — на протестах засвітилася Грета Тунберг, фото
Фото: Ехо Кавказа
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У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії проходить масштабний мітинг опозиції. Як відомо, супротивники керівної партії відмовилися визнавати результати голосування. Про це повідомляє Ехо Кавказа.

Ініціативу щодо проведення мітингів також підтримала президент країни Саломе Зурабішвілі. Водночас у керівній партії "Грузинська мрія", яка перемогла на виборах, зазначають, що такі акції можуть призвести до зіткнень із поліцією.

Організаторами акції виступили опозиційні об'єднання "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія". Лідери опозиції планують надати прихильникам план подальших дій.

У руках протестувальників були плакати "Прокинься Грузія", а також прапори Грузії, ЄС та України.

На акціях засвітилася шведська екоактивістка Грета Тунберг. 

Фото: Суспільне та Ехо Кавказа

Нагадаємо, що у Грузії відбулися парламентські вибори. ЦВК визнав переможцем правлячу партію "Грузинська мрія". 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про невизнання результатів парламентських виборів та закликала людей вийти на протести. 

У Грузії розпочали розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах.

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