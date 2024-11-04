Канада відправляє першу замовлену для України систему ППО NASAMS

Розраховуємо отримати її до кінця поточного року, - Володимир Зеленський.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з канадським прем’єром Джастіном Трюдо повідомив, що в Україну відправлена перша замовлена Канадою система ППО NASAMS. Її замовили у партнерів ще у 2023 році.

"Прем’єр-міністр повідомив про відправлення першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Розраховуємо отримати її до кінця поточного року", – заявив Зеленський.

Також Президент подякував Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася в Монреалі 30-31 жовтня.

"Наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа – Плану миру – за результатами всіх тематичних конференцій. На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", – наголосив Зеленський.

Крім цього, лідери обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня, подальшу оборонну підтримку України та ситуацію на полі бою.

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