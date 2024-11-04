Канада отправляет первую заказанную для Украины систему ПВО NASAMS

Рассчитываем получить ее до конца текущего года, – Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо сообщил, что в Украину отправлена ​​первая заказанная Канадой система ПВО NASAMS. Ее заказали у партнеров еще в 2023 году.

"Премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года", – заявил Зеленский.

Также Президент поблагодарил Трюдо, его команду и всех привлеченных за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая состоялась в Монреале 30-31 октября.

"Следующим этапом должна стать подготовка итогового документа – Плана мира – по результатам всех тематических конференций. На полях конференции наша делегация представила Джастину План победы и сегодня он подтвердил его поддержку", – подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, лидеры обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и привлечению к этой работе стран Глобального Юга, дальнейшей оборонной поддержке Украины и ситуации на поле боя.

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