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Ірина Верещук повідомила про демонтаж старої системи МСЕК і схвалення законопроекту

07:30, 7 листопада 2024
Демонтаж, за її словами, серед іншого, полягає у схваленні профільним комітетом парламенту законопроекту про реформу МСЕК.
Ірина Верещук повідомила про демонтаж старої системи МСЕК і схвалення законопроекту
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Триває демонтаж старої системи МСЕК. Про це повідомила заступник Керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

Так, за її словами, у Раду зайшов законопроект МОЗ щодо реформи МСЕК. 6 листопада його підтримав профільний парламентський комітет. 

«Вже є пакет проектів підзаконних актів. Це спільна робота Уряду та профільних громадських організацій. Сьогодні обговорювали цю підзаконку на робочій нараді в Офісі Президента України. Також МОЗ подав на обговорення відповідний План цифровізації. Дякую МОЗ, Мінцифри та причетним громадським організаціям» - зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, МОЗ оприлюднило проект постанови, що регулює ліквідацію МСЕК і перехід на нову систему експертних команд оцінки функціональності.

Функції МСЕК виконуватимуть експертні команди з оцінки повсякденної функціональності. За підсумками своєї експертизи ці команди надаватимуть виписки зі своїх висновків. На основі цих виписок, зокрема, ухвалюватимуться рішення щодо умов призначення та виплат компенсацій.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект 12178 про реформування системи медико-соціальної експертизи.

Документом пропонується:

  • замінити застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх на оцінювання повсякденного функціонування особи, що сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень;
  • встановити, що оцінка повсякденного функціонування особи відбувається відповідними експертними комісіями, які формують у закладах охорони здоров'я;
  • закріпити перелік функцій експертних комісій, та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження тощо;
  • встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності;
  • встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме 4 розділи, зокрема результат оцінювання повсякденного функціонування особи, індивідуальний план надання соціальних послуг, індивідуальна освітня траєкторія й індивідуальний план працевлаштування.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України МСЕК

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