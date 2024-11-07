Ірина Верещук повідомила про демонтаж старої системи МСЕК і схвалення законопроекту

Триває демонтаж старої системи МСЕК. Про це повідомила заступник Керівника Офісу Президента Ірина Верещук.
Так, за її словами, у Раду зайшов законопроект МОЗ щодо реформи МСЕК. 6 листопада його підтримав профільний парламентський комітет.
«Вже є пакет проектів підзаконних актів. Це спільна робота Уряду та профільних громадських організацій. Сьогодні обговорювали цю підзаконку на робочій нараді в Офісі Президента України. Також МОЗ подав на обговорення відповідний План цифровізації. Дякую МОЗ, Мінцифри та причетним громадським організаціям» - зазначила Ірина Верещук.
Нагадаємо, МОЗ оприлюднило проект постанови, що регулює ліквідацію МСЕК і перехід на нову систему експертних команд оцінки функціональності.
Функції МСЕК виконуватимуть експертні команди з оцінки повсякденної функціональності. За підсумками своєї експертизи ці команди надаватимуть виписки зі своїх висновків. На основі цих виписок, зокрема, ухвалюватимуться рішення щодо умов призначення та виплат компенсацій.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект 12178 про реформування системи медико-соціальної експертизи.
Документом пропонується:
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.
Автор: Наталя Мамченко
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