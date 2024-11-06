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У КМДА розкрили, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст для автівок

18:56, 6 листопада 2024
Стало відомо, коли повноцінно запустять рух Подільсько-Воскресенським мостом.
У КМДА розкрили, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст для автівок
Фото: tykyiv.com
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Рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто планують відкрити «за кілька тижнів». Про це виданню The Village Україна повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

На запит видання, коли повноцінно запустять рух мостом, там відповіли, що «відпрацьовується забезпечення такої можливості за кілька тижнів».

Також у департаменті зазначили, що працюють над відкриттям там нових маршрутів автобусів. Проте наразі невідомо, коли саме їх можуть запустити.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, коли можуть запустити рух автомобілів Подільсько-Воскресенським мостом.

Також ми повідомляли, що автобусний маршрут № 111, який слідує через Подільсько-Воскресенський міст, продовжать до Дарницької площі. 

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КМДА

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