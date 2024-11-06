В КГГА раскрыли, когда откроют Подольско-Воскресенский мост для автомобилей

Стало известно, когда полноценно запустят движение по Подольско-Воскресенскому мосту.

Фото: tykyiv.com

Движение по Подольско-Воскресенскому мосту для авто планируют открыть «за несколько недель». Об этом изданию The Village Украина сообщили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

На запрос издания, когда полноценно запустят движение по мосту, там ответили, что «отрабатывается обеспечение такой возможности через несколько недель».

Также в департаменте отметили, что работают над открытием новых маршрутов автобусов. Однако пока неизвестно, когда именно их могут запустить.

Ранее Виталий Кличко сообщал, когда могут запустить движение автомобилей Подольско-Воскресенским мостом.

Также мы сообщали, что автобусный маршрут № 111, следующий через Подольско-Воскресенский мост, будет продолжен до Дарницкой площади.

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