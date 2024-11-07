Ирина Верещук сообщила о демонтаже старой системы МСЭК и одобрении законопроекта

Продолжается демонтаж старой системы МСЭК. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.
Так, по ее словам, в Раду зашел законопроект Минздрава по реформе МСЭК. 6 ноября его поддержал профильный парламентский комитет.
«Уже есть пакет проектов подзаконных актов. Это совместная работа Правительства и профильных организаций. Сегодня обсуждали подзаконку на рабочем совещании в Офисе Президента Украины. Также Минздрав подал на обсуждение соответствующий План цифровизации. Благодарю Минздрав, Минцифры и причастные общественные организации» - отметила Ирина Верещук.
Напомним, Минздрав обнародовал проект постановления, регулирующего ликвидацию МСЭК и переход на новую систему экспертных команд оценки функциональности.
Функции МСЭК будут выполнять экспертные команды по оценке повседневной функциональности. По итогам своей экспертизы эти команды будут выдавать выписки из своих выводов. На основе этих выписок, в частности, будут приниматься решения об условиях назначения и выплат компенсаций.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект 12178 о реформировании системы медико-социальной экспертизы.
Документом предлагается:
Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут в кластерные и сверхкластерные больницы.
Автор: Наталя Мамченко
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