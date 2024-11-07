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Ирина Верещук сообщила о демонтаже старой системы МСЭК и одобрении законопроекта

07:30, 7 ноября 2024
Демонтаж, по ее словам, среди прочего заключается в одобрении профильным комитетом парламента законопроекта о реформе МСЭК.
Ирина Верещук сообщила о демонтаже старой системы МСЭК и одобрении законопроекта
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Продолжается демонтаж старой системы МСЭК. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Так, по ее словам, в Раду зашел законопроект Минздрава по реформе МСЭК. 6 ноября его поддержал профильный парламентский комитет.

«Уже есть пакет проектов подзаконных актов. Это совместная работа Правительства и профильных организаций. Сегодня обсуждали подзаконку на рабочем совещании в Офисе Президента Украины. Также Минздрав подал на обсуждение соответствующий План цифровизации. Благодарю Минздрав, Минцифры и причастные общественные организации» - отметила Ирина Верещук.

Напомним, Минздрав обнародовал проект постановления, регулирующего ликвидацию МСЭК и переход на новую систему экспертных команд оценки функциональности.

Функции МСЭК будут выполнять экспертные команды по оценке повседневной функциональности. По итогам своей экспертизы эти команды будут выдавать выписки из своих выводов. На основе этих выписок, в частности, будут приниматься решения об условиях назначения и выплат компенсаций.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект 12178 о реформировании системы медико-социальной экспертизы.

Документом предлагается:

  • заменить устаревшую систему медико-социальной экспертизы устойчивых ограничений жизнедеятельности совершеннолетних на оценку повседневного функционирования лица, что будет способствовать более эффективному прохождению медицинской экспертизы, и, при наличии для этого оснований, будет предоставлять механизмы для юридической защиты на стадиях возможного обжалования решений;
  • установить, что оценка повседневного функционирования лица происходит соответствующими экспертными комиссиями, которые формируют в учреждениях здравоохранения;
  • закрепить перечень функций экспертных комиссий и отнести к ним, в частности, установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования;
  • установить, что медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется на весь период продолжительности состояния, что приводит к временной потере трудоспособности;
  • установить правила формирования индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью и требования к содержанию, включающему 4 раздела, в частности, результат оценивания повседневного функционирования лица, индивидуальный план предоставления социальных услуг, индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный план трудоустройства.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут в кластерные и сверхкластерные больницы.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины МСЕК

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Ирина Верещук сообщила о демонтаже старой системы МСЭК и одобрении законопроекта

Демонтаж, по ее словам, среди прочего заключается в одобрении профильным комитетом парламента законопроекта о реформе МСЭК.

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