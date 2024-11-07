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Канада наказала TikTok «згорнути» роботу в країні, але не заборонила додаток

11:09, 7 листопада 2024
Канада не блокує доступ громадян до соцмережі.
Канада наказала TikTok «згорнути» роботу в країні, але не заборонила додаток
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Канада наказала представництву соцмережі TikTok згорнути роботу в країні. Водночас про блокування платформи не йдеться. Про це заявив міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань, передає Укрінформ.

«Після багатоетапного детального аналізу канадськими розвідувальними та безпековими органами уряд Канади наказав компанії TikTok згорнути свою роботу в Канаді», - зазначив Шампань.

Він підкреслив, що це рішення пов’язане з «конкретними загрозами національній безпеці».

Водночас канадці самі мають визначитись, чи користуватися соцмережею. Її роботу в країні не блокуватимуть.

«Уряд не блокує доступ канадців до застосунку TikTok й не позбавляє їх можливості створювати контент. Рішення використовувати соцмедіа або платформу – індивідуальне», - зазначив міністр.

Він додав, що «канадцям важливо застосовувати належні практики кібербезпеки й враховувати потенційні ризики використання соцмедіа й застосунків, зокрема те, як їхня інформація ймовірно буде захищена, використана та поширена іноземними суб’єктами, а також знати закони».

«Хоча Канада вітає прямі іноземні інвестиції, уряд рішуче діятиме, коли такі інвестиції загрожуватимуть нашій національній безпеці», - наголосив Шампань.

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TikTok Канада

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