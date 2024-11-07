Канада приказала TikTok «свернуть» работу в стране, но не запретила приложение

Канада не блокирует доступ граждан к соцсети.

Канада приказала представительству соцсети TikTok свернуть работу в стране. В то же время о блокировке платформы речь не идет. Об этом заявил министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань, передает Укринформ.

«После многоэтапного детального анализа канадскими разведывательными и органами безопасности правительство Канады приказало компании TikTok свернуть свою работу в Канаде», - отметил Шампань.

Он подчеркнул, что это решение связано с «конкретными угрозами национальной безопасности».

В то же время канадцы сами должны определить, пользоваться ли соцсетью. Ее работу в стране не будут блокировать.

«Правительство не блокирует доступ канадцев к приложению TikTok и не лишает их возможности создавать контент. Решение использовать соцмедиа или платформу – индивидуальное», – отметил министр.

Он добавил, что «канадцам важно применять надлежащие практики кибербезопасности и учитывать потенциальные риски использования соцмедиа и приложений, в частности то, как их информация, вероятно, будет защищена, использована и распространена иностранными субъектами, а также знать законы».

«Хотя Канада приветствует прямые иностранные инвестиции, правительство будет решительно действовать, когда такие инвестиции будут угрожать нашей национальной безопасности», - подчеркнул Шампань.

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