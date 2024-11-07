Водій вантажівки допустив самовільне відкриття борту, що призвело до забруднення дорожнього покриття камінням.

У середу, 6 листопада, у Києві покарали водія, який забруднив проїжджу частину неподалік станції метро «Видубичі».

Патрульна поліція Києва повідомила, що комунальні служби прибрали засмічену ділянку дороги, а поліцейські встановили та розшукали порушника.

Як з'ясувалося, водій вантажівки допустив самовільне відкриття борту, що призвело до забруднення дорожнього покриття камінням, чим створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Інспектори розʼяснили водієві його правопорушення та склали відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з ПДР, водії зобовʼязані не забруднювати проїзну частину та смугу відведення автомобільних доріг. Також, перевезення вантажу дозволяється, якщо він не створює шуму та не забруднює проїзну частину й навколишнє середовище.

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