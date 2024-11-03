Пустелю в Саудівській Аравії несподівано засипало снігом, відео

За кілька днів до цього в регіоні була сильна злива з градом.

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У північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.

За даними арабських ЗМІ, осінній сніг накрив північний регіон після двох днів сильних дощів із градом. Сильні опади спостерігалися у різних частинах регіону.

Температура тут рідко буває настільки низькою, тому ці опади виявилися справжньою несподіванкою.

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