Вихід на пенсію 2024 — що робити, якщо не вистачає стажу

Якщо не вистачає страхового стажу, можна допрацювати необхідну кількість років або докупити стаж.

Для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу, до якого зараховуються лише ті періоди, за які було сплачено внески із заробітної плати не менше мінімального розміру, але у цьому випадку людина вийде на пенсію у 65 років. Для того, щоб вийти на пенсію за віком, досягнувши 60 років у 2024 році, необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Особи, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, можуть:

- допрацювати необхідну кількість місяців/років

- докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії.

Договір укладається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність їх сплати та їх розмір. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок ПФУ.

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди укладається за місцем проживання особи. Для цього необхідно звернутися до податкового органу з необхідним пакетом документів та надати:

заяву відповідної форми;

копію трудової книжки (за наявності);

виписку з системи персоніфікованого обліку (довідку ОК-5);

копію документа, що посвідчує особу.

Розміри внеску людина визначає самостійно, але величина їх має бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 – 7100 грн, а вже з 01.04.2024 – 8000 грн).

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