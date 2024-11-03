Практика судів
  1. В Україні

Вихід на пенсію 2024 — що робити, якщо не вистачає стажу

17:41, 3 листопада 2024
Якщо не вистачає страхового стажу, можна допрацювати необхідну кількість років або докупити стаж.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу, до якого зараховуються лише ті періоди, за які було сплачено внески із заробітної плати не менше мінімального розміру, але у цьому випадку людина вийде на пенсію у 65 років. Для того, щоб вийти на пенсію за віком, досягнувши 60 років у 2024 році, необхідно мати щонайменше  31 рік страхового стажу.

Особи, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, можуть:

- допрацювати необхідну кількість місяців/років

- докупити страховий стаж, якого не вистачає для призначення пенсії. 

Договір укладається через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, шляхом приєднання до Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Людина самостійно визначає, скільки часу бажає сплачувати внески після укладання Договору, періодичність їх сплати та їх розмір. Суми сплачених внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок ПФУ.

Добровільна сплата єдиного внеску за попередні періоди укладається за місцем проживання особи. Для цього необхідно звернутися до податкового органу з необхідним пакетом документів та надати:

  • заяву відповідної форми;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • виписку з системи персоніфікованого обліку (довідку ОК-5);
  • копію документа, що посвідчує особу.

Розміри внеску людина визначає самостійно, але величина їх має бути не менше 22% від мінімальної заробітної плати (з 01.01.2024 – 7100 грн, а вже з 01.04.2024 – 8000 грн). 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україні треба запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами – Єврокомісія

Єврокомісія надала рекомендації до процедури відбору прокурорів, переатестації, повноважень КДКП та ролі Ради прокурорів, а також стосовно розподілу справ між прокурорами.

Верховний Суд погодився, що визнання вини, утримання матері-інваліда та дитини не є підставою для призначення ухилянту покарання з випробуванням

Верховний Суд підтримав позицію апеляційного суду, який скасував покарання з випробуванням і призначив 3 роки реального позбавлення волі чоловіку, який ухилявся від мобілізації, незважаючи на визнання ним вини та наявність матері-інваліда і дитини на утриманні.

Які вироки виносять суди громадянам, які повідомляють про роботу ТЦК у соцмережах

Як вказують суди у вироках, публікація в соцмережах місць розміщення ТЦК призводить до зменшення кількості мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних і зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військові частини за мобілізаційним планом.

Адвокати влаштували безлад у Святошинському райсуді Києва, але отримали дисциплінарні скарги та кримінальне провадження

Адвокати обвинувачених у торгівлі наркотиками зривали судові засідання, насміхалися над секретарем судового засідання та погрожували судді.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування інституту нарадчої кімнати у судах

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді