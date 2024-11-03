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Выход на пенсию 2024 — что делать, если не хватает стажа

17:41, 3 ноября 2024
Если не хватает страхового стажа, можно доработать нужное количество лет или докупить стаж.
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Для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа, в который зачисляются только периоды, за которые уплачены взносы из заработной платы не менее минимального размера, но в этом случае человек выйдет на пенсию в 65 лет. Для того чтобы выйти на пенсию по возрасту, достигнув 60 лет в 2024 году, необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Лица, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут:

- доработать необходимое количество месяцев/лет

– докупить страховой стаж, которого не хватает для назначения пенсии.

Договор заключается через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины методом присоединения к Типовому контракту о добровольной уплате страховых взносов. Человек самостоятельно определяет, сколько времени он хочет уплачивать взносы после заключения Договора, периодичность их уплаты и их размер. Суммы уплаченных взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет ПФУ.

Добровольная уплата одного взноса за предыдущие периоды заключается по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в налоговый орган с необходимым пакетом документов.

заявление соответствующей формы;

копию трудовой книжки (при наличии);

выписку из системы персонифицированного учета (справка ОК-5);

копию документа, удостоверяющего личность.

Размеры взноса человек определяет самостоятельно, но величина их должна быть не менее 22% минимальной заработной платы (с 01.01.2024 – 7100 грн, а уже с 01.04.2024 – 8000 грн).

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