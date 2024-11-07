В Україні стартували курси підготовки військових екологічних аудиторів для гуманітарного розмінування

Військові екологи України пройдуть підготовку для документування розмінування територій.

В Україні вперше запровадили курси підготовки військових екологічних аудиторів для роботи в сфері гуманітарного розмінування. Завдяки цьому фахівці зможуть документувати аудиторські перевірки та складати звітні акти відповідно до екологічних стандартів ЄС, повідомляє Міністерство оборони.

Курси «Екологічний аудит та екологічні проблеми, пов’язані з гуманітарним розмінуванням» організовані Міноборони та Міндовкілля за підтримки ОБСЄ. Навчання триватиме до середини листопада. У першу групу увійшли 20 військовослужбовців і державних службовців, які представляють управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони. Вони пройдуть теоретичні та практичні заняття на базі Державної екологічної академії, після чого отримають відповідні сертифікати.

Військові екологи вже мають досвід спільних обстежень із Держекоінспекцією, зокрема, документування екологічної шкоди від ракетних ударів рф.

«Це, без перебільшення, перше унікальне навчання такого спрямування для підвищення рівня професійної компетентності військових екологів з питань екологічного аудиту та розв'язання екологічних проблем, пов’язаних з гуманітарним розмінуванням територій. Без розширення цих знань неможливо забезпечити мінімізацію впливу усіх забруднювачів на екосистему», — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

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