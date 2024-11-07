В Украине стартовали курсы подготовки военных экологических аудиторов для гуманитарного разминирования

Военные экологи Украины пройдут подготовку для документирования разминирования территорий.

В Украине впервые ввели курсы подготовки военных экологических аудиторов для работы в сфере гуманитарного разминирования. Благодаря этому специалисты смогут документировать аудиторские проверки и составлять отчетные акты в соответствии с экологическими стандартами ЕС, сообщает Министерство обороны.

Курсы «Экологический аудит и экологические проблемы, связанные с гуманитарным разминированием» организованы Минобороны и Минприроды при поддержке ОБСЕ. Обучение продлится до середины ноября. В первую группу вошли 20 военнослужащих и государственных служащих, которые представляют управление экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны. Они пройдут теоретические и практические занятия на базе Государственной экологической академии, после чего получат соответствующие сертификаты.

Военные экологи уже имеют опыт совместных обследований с Госэкоинспекцией, в частности, документирование экологического ущерба от ракетных ударов РФ.

«Это, без преувеличения, первое уникальное обучение такого направления для повышения уровня профессиональной компетентности военных экологов по вопросам экологического аудита и решения экологических проблем, связанных с гуманитарным разминированием территорий. Без расширения этих знаний невозможно обеспечить минимизацию влияния всех загрязнителей на экосистему», - отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля.

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