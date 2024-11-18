В Луцке водитель на повороте врезался в толпу людей, видео

Водитель врезался в людей, стоявших на обочине.

В Луцке водитель врезался в толпу стоящих на обочине людей. Об этом пишут местные Телеграм-каналы.

По предварительным данным, ДТП произошло на проспекте Соборности возле ЗАГСа. Водитель, предварительно находившийся в нетрезвом состоянии, пытался совершить поворот с улицы Молодежи, но не справился с управлением, в результате чего авто вылетело на обочину.

Официальной информации по поводу обстоятельств авирии от полиции или спасателей пока нет, но в местных каналах публикуют видео с места ДТП.

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