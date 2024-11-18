У Луцьку водій на повороті врізався в натовп людей, відео

Водій врізався у людей, які стояли на узбіччі.

У Луцьку водій врізався в натовп людей, що стояли на узбіччі. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.

За попередніми даними, ДТП сталася на проспекті Соборності біля РАЦСу. Водій, який попередньо був у нетверезому стані, намагався здійснити поворот з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням, внаслідок чого авто вилетіло на узбіччя.



Офіційної інформації щодо обставин авірії від поліції чи рятувальників поки немає, але у місцевих каналах публікують відео з місця ДТП.

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