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У Луцьку водій на повороті врізався в натовп людей, відео

12:38, 18 листопада 2024
Водій врізався у людей, які стояли на узбіччі.
У Луцьку водій на повороті врізався в натовп людей, відео
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У Луцьку водій врізався в натовп людей, що стояли на узбіччі. Про це пишуть місцеві Телеграм-канали. 

За попередніми даними, ДТП сталася на проспекті Соборності біля РАЦСу. Водій, який попередньо був у нетверезому стані, намагався здійснити поворот з вулиці Молоді, але не впорався з керуванням, внаслідок чого авто вилетіло на узбіччя.

Офіційної інформації щодо обставин авірії від поліції чи рятувальників поки немає, але у місцевих каналах публікують відео з місця ДТП.

 

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ДТП Луцьк

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